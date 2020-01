POL-LWL: Waffen in Wohnung entdeckt

Parchim (ots) - Die Polizei hat am Freitagmorgen in einem Wohnhaus in Parchim

mehrere Waffen entdeckt. In einem separaten Raum der Wohnung fanden die Beamten

bis zu 20 Waffen bzw. Waffenteile. Darunter mehrere Gewehre, von denen nach

einer ersten Inaugenscheinnahme mindestens eins beschussfähig sein soll.

Vielfach handelt es sich offenbar um Schreckschuss- und Luftdruckwaffen. Zudem

wurden mehrere korrodierte Waffenteile entdeckt, die aus Kriegszeiten stammen

dürften. Außerdem entdeckte die Polizei zahlreiche Devotionalien, unter anderem

aus Wehrmachtszeiten, sowie mehrere Messer und Säbel. Die Polizei beschlagnahmte

den Fund und wird die Waffen nun kriminaltechnisch untersuchen. Gegen die beiden

32 und 43 Jahre alten Bewohner des Hauses wird nun wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz ermittelt.



Die beiden Beschuldigten sowie ein weiterer 42-jähriger Mann waren im Zuge von

Ermittlungen in den Fokus der Kriminalpolizei geraten. In der Wohnung des

42-jährigen Parchimers, die ebenfalls am Freitagmorgen durchsucht wurde, sind

keine Waffen gefunden worden. Alle drei Beschuldigten sind wegen verschiedener

Delikte, u.a. wegen Betruges, Raubes, Sachbeschädigung und Diebstahls bereits

polizeibekannt. Im Zuge der beiden Durchsuchungen kam auch das

Spezialeinsatzkommando des LKA M-V zum Einsatz.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4488548

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell