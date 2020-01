POL-SN: Demo der Landwirte in Schwerin - Landeshauptstadt bekommt schwergewichtigen Besuch

Schwerin (ots) - Am 17.01.2020 werden Landwirte aus dem Land aber auch anderer

Bundesländer mit ihren Traktoren nach Schwerin kommen und demonstrieren.



Die Polizei bereitet sich auf einen größeren Verkehrseinsatz vor, es werden

mindestens 500 Traktoren in Schwerin erwartet.



Die eigentliche Demonstration wird ab 12.00 Uhr auf dem Alten Garten

stattfinden, Dauer ca. zwei Stunden.



Zum Demonstrationsort werden nur einige wenige Traktoren fahren, alle anderen

werden im Süden der Landeshauptstadt parken.



Stadt und Polizei richten zwei Parkzonen ein



Die Ludwigsluster Chaussee wird am Freitag ab 07.00 Uhr von und ab SVZ-Gebäude

bis Kreuzung Karl-Marx-Allee in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein.

Der rechte Fahrstreifen wird gesperrt und dient als Parkfläche für die

Traktoren.



Weiterhin wird die Crivitzer Chaussee ab Kreuzung Zoo bis zur Brücke an der SVZ

nur einspurig in beide Richtungen befahrbar sein. Auch hier wird der rechte

Fahrstreifen als Parkfläche für die Fahrzeuge der Landwirte genutzt.



Als Reserveparkfläche wird in der Plater Straße der rechte Fahrstreifen

gesperrt. Sollte der vorgesehene Platz für die Traktoren nicht ausreichen, wird

dieser Bereich in Anspruch genommen.



Die Sperrungen der Flächen werden bis in die späten Nachmittagsstunden

aufrechterhalten, Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.



Vor Ort werden sowohl Polizei als auch Ordnungskräfte für die Sicherheit der

Verkehrsteilnehmer sorgen.



Die Polizei wird an allen Einfahrtsstraßen Schwerins präsent sein und die

Lotsung der Traktoren durchführen.



Medial wird die Pressestelle der Polizei über ihren Twitterdienst @Polizei_SN

und über den Facebook-Account ´Polizei Westmecklenburg´ den Einsatz umfangreich

begleiten.



Medienvertreter und Bürger haben bei Fragen die Möglichkeit die Pressestelle der

Polizei unter 0385/5180-3004 zu kontaktieren.



