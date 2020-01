POL-NB: Tatverdächtiger nach Messerstecherei in U-Haft - Ergänzungsmeldung

Neubrandenburg (ots) - Wie gestern berichtet, ist es am Dienstagabend im

Reitbahnviertel in Neubrandenburg zu einer Messerstecherei gekommen, bei der das

Opfer schwer verletzt wurde

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4486117).



Heute ist der 33-jährige Tatverdächtige nach der Vorführung beim Haftrichter in

Untersuchungshaft gekommen. Es wird nun wegen versuchten Totschlags gegen ihn

ermittelt. Der zweite ebenfalls zunächst festgenommene tatverdächtige 32-Jährige

wurde gestern Nachmittag wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.



Das Opfer wurde zunächst notoperiert und konnte inzwischen vernommen werden. Der

33 Jahre alte Tatverdächtige verweigert bisher die Aussage.



Alle Beteiligten sind polizeibekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kannten

sich der Geschädigte und der Tatverdächtige vor der Tat nicht.



Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen unter anderem

auch zu einem möglichen Motiv übernommen.



