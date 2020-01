POL-HRO: Warnung vor Trickbetrügern

Rostock (ots) - Derzeit registrieren die Polizeidienstellen in Rostock zunehmend

Anrufe, bei denen angegeben wird, Angehöriger der Kriminalpolizei zu sein. Es

wird weiter angegeben, dass Einbrecher festgenommen wurden, bei denen die Daten

der Anrufer aufgefunden wurden. Dann wird versucht an Informationen der Anrufer

zu gelangen.



Hier handelt es sich um die Anbahnung eines Trickbetrugs!



Dazu folgende Hinweise:

- Notieren Sie sich die Telefonnummer, wenn sie angezeigt werden

sollte.

- legen Sie auf und

- informieren die Polizei



