POL-NB: Drogenfund im Vogelviertel

Neubrandenburg (ots) - In Zusammenarbeit mit den Behörden in Rostock und

Niedersachsen haben die Drogenfahnder der Kriminalpolizeiinspektion

Neubrandenburg heute Morgen die Wohnung eines 23-Jährigen im Neubrandenburger

Vogelviertel durchsucht.



Dabei haben die Ermittler unter anderem rund 2,4 Kilogramm Marihuana sowie

Utensilien, die zum Drogenverkauf dienen, sichergestellt. Zudem fanden die

Beamten bei den Drogen einen Totschläger und mehr als 10.000 Euro Bargeld.



Der Tatverdächtige ist bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Er

befindet sich derzeit in Gewahrsam und soll nach dem Antrag eines Haftbefehls

durch die Staatsanwaltschaft morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.



Mögliche weitere Zusammenhänge zu anderen Fällen oder weiteren Tatverdächtigen

werden nun ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4487932

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell