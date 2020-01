POL-HWI: Geschwindigkeitskontrollen vor der Regionalen Schule in Rehna

Wismar (ots) - Heute Morgen im Zeitraum von 06:40 Uhr bis 08:05 Uhr führten

Beamte des Polizeireviers Gadebusch vor der Käthe-Kollwitz-Schule in Rehna

Geschwindigkeitskontrollen durch.



Innerhalb dieser Zeit stellten die Beamten zehn Geschwindigkeitsverstöße fest,

neun davon im Verwarngeldbereich. Der höchste Verstoß lag bei erlaubten 30km/h

bei einer Geschwindigkeit von 54 km/h. Den Fahrer erwartet laut aktuellen

Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.



Bei den sich daraufhin anschließenden LKW-Kontrollen auf der B104 stellten

dieselben Beamten einen LKW-Fahrer fest, der die vorgeschriebenen Lenkzeiten

erheblich überschritten hatte. Da der Fahrer die erlaubte Lenkzeit um neun

Stunden überschritten hatte, muss er nun mit einem empfindlichen Bußgeld

rechnen.



