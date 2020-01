POL-ANK: Brand einer Scheune in Krien

Krien (ots) - Gestern Abend (08. Januar 2020, gegen 22.45 Uhr) wurde der Polizei

ein Brand einer Scheune, in der 400 Heuballen gelagert wurden, gemeldet. Die

Löscharbeiten dauerten bis heute Morgen an. Es entstand ein Schaden von etwa

25.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung

aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an

das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



