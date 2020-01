POL-HST: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Wustrow und Dierhagen

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am heutigen Donnerstag ereignete sich gegen 11:00 Uhr

auf der Landesstraße 21 zwischen Wustrow und Dierhagen ein Verkehrsunfall, bei

dem zwei Personenkraftwagen und ein Lastkraftwagen beteiligt waren.



Ein 77-Jähriger aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der in Fahrtrichtung Wustrow

unterwegs war, wollte nach ersten Erkenntnissen Höhe Dierhagen Ost mit seinem

PKW Honda einen LKW Iveco überholen. Dabei stieß der PKW Honda mit einem

entgegen kommenden PKW BMW zusammen, kollidierte dann mit dem LKW, drehte sich

und landete letztlich im Straßengraben. Der Fahrzeugführer des PKW Honda sowie

seine 76-jährige Beifahrerin und Ehefrau erlitten schwere Verletzungen und

wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Rostock gebracht. Der

50-jährige BMW-Fahrer aus Hamburg erlitt leichte Verletzungen und wurde

ebenfalls zu weiteren Untersuchungen in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.



Alle beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr

fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der

Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.



Die Fahrbahn musste während der Verkehrsunfallaufnahme und für die anschließende

Bergung der Fahrzeuge für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4487787

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell