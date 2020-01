LWSPA M-V: 30 Tote bei maritimen Unfällen 2019 in Mecklenburg-Vorpommern

Waldeck (ots) - Im Jahr 2019 kam es an den Küsten, Binnenseen und Flüssen in

Mecklenburg-Vorpommern zu 30 tödlich verunglückten Personen. Bei den insgesamt

18 Badetoten ist ein Rückgang von sieben Personen im Vergleich zum Vorjahr

festzustellen. ´Die rückläufige Entwicklung der Opferzahlen bei den Badetoten

ist auf den ersten Blick sehr erfreulich, bei genauerer Betrachtung zeige sich

aber, dass diese Zahl immer noch die dritthöchste Opferzahl in den letzten zehn

Jahren ist´, so Robert Stahlberg, Sprecher der Wasserschutzpolizei M-V. Die

jüngste ums Leben gekommene Person war ein 10-jähriges Mädchen im Tessiner

Naturfreibad. Die älteste ertrunkene Person war eine 83-jährige Frau aus

Mecklenburg-Vorpommern, welche im Tollensesee ums Leben kam. Im Binnenbereich

des Landes verstarben sieben Personen, an der Ostseeküste insgesamt elf

Personen. Die Ursachen sind dabei vielfältig, oft werden besonders im

Küstenbereich die Kräfte der Strömungs- und Wellenverhältnisse verkannt. Darüber

hinaus Überschätzen die Badenden oft ihre eigenen Fähig- und Fertigkeiten. Sechs

tödlich verunglückte Personen sind dem sog. sonstigen maritimen Unfallgeschehen

zuzuordnen. Darunter ein privater Taucher auf der Suche nach Kriegsmunition im

Schweriner Ziegelinnensee, Suizidenten und Personen, die Infolge erheblichen

Alkoholgenusses in Seen oder Flüsse gestürzt und ertrunken sind. Sechs weitere

Personen verstarben in Folge eines Sportbootunfalls, wie ein 62-jähriger über

Bord gegangener Segler ohne Rettungsweste vor Kühlungsborn oder ein 53-jähriger,

der im gesperrten Badebereich vor Binz schwamm und von einem Motorboot mit

angehängter ´Bade-Banane´ überfuhren wurde.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108749/4487544

OTS: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell