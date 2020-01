POL-HRO: Glasscheiben an Bushaltestelle mutwillig zerstört

Rostock (ots) - Am 08.01.2019, gegen 22.45 Uhr, sah ein 33-jähriger Zeuge, wie

zwei männliche Personen die Bushaltestellen ´Reutershagen Markt´ in

Fahrtrichtung Goerdeler Straße entglast haben und davon liefen. Der

hinzugerufenen Polizei konnte er eine Täterbeschreibung abgeben. Im Rahmen der

polizeilichen Nahbereichsfahndung wurden sodann zwei alkoholisierte 18 und 19

Jahre alte Tatverdächtige an der Straßenbahnhaltestelle ´Reutershagen´ in der

Hamburger Straße festgestellt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung auf. Eine entsprechende Tatortarbeit wurde vor Ort und an den

Tatverdächtigen durch den Kriminaldauerdienst durchgeführt und die weiteren

Ermittlungen hat ebenfalls die Kriminalpolizei übernommen.



