POL-NB: Diebstahl eines VW T6 Multivan in Zarnekow

Zarnekow (ots) - In der Zeit vom 08.01.2020 22:00 bis 09.01.2020 07:30 Uhr

entwendeten unbekannte Täter in 17159 Dargun, Ortsteil Zarnekow, einen VW T6

Multivan in der Farbe Grün.



Das Fahrzeug wurde vom Geschädigten am Abend des 08.01.2020 gegen 22:00 Uhr in

Zarnekow auf einem Parkplatz abgestellt und verschlossen. Als der Geschädigte am

09.01.2020 um 07:30 Uhr zum Abstellort zurückkam und das Fahrzeug nutzen wollte,

bemerkte er den Diebstahl.



Als Auffälligkeit ist zu nennen, dass die grüne Farbe eher bläulich schimmert

und sich auf den beiden vorderen Kotflügeln die Aufschrift ´Bulli´ befindet. Des

Weiteren besitzt das Fahrzeug schwarze Blinkleuchten, die vom Geschädigten

nachgerüstet wurden und eine abnehmbare Anhängerkupplung. Der Wert des Fahrzeugs

wird auf 45.000EUR geschätzt.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin

aufgenommen. Zeugen die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können,

melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998 - 254 224.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



