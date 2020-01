POL-LWL: SUV fährt auf LKW auf- Fahrer schwer verletzt

Wittenburg/ Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen

Wittenburg und Hagenow wurde am Mittwochabend der Fahrer eines Geländewagens

schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Geländewagen aus noch

unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren. Dabei geriet der

PKW außer Kontrolle und prallte in weiterer Folge mit einem nachfolgenden Auto

zusammen. Der 35-jährige mutmaßliche Unfallfahrer erlitt dabei schwere

Verletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW

sowie der Fahrer des anderen Autos blieben unverletzt. Der bei diesem Unfall

entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Im Zuge

der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 24 in

Fahrtrichtung Berlin für über zwei Stunden voll gesperrt werden. Dabei bildete

sich ein Rückstau von bis zu vier Kilometern.



