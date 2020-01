POL-HRO: Enkeltrick: Vorsicht vor Betrugsmaschen

Rostock (ots) - Aus aktuellem Anlass weist die Polizei erneut auf Betrugsmaschen

hin. So versuchten Trickbetrüger in den vergangenen zwei Tagen gleich mehrfach

in Rostock über Telefonanrufe bei älteren Personen mit Hilfe des Enkeltricks an

ihr Geld zu kommen. Sie rufen die ausgewählten Senioren gezielt an und geben

sich zumeist als Familienangehörige aus, verbunden mit der Bitte um hohe

Geldsummen. Nicht selten werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter

Druck gesetzt. Geben Sie daher keine Details zu Ihren familiären oder

finanziellen Verhältnissen preis. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor,

informieren Sie unverzüglich die Polizei. Nach neuesten Erkenntnissen des

Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern waren die Trickbetrüger im vergangenen

Jahr im gesamten Land bei fast jedem zehnten Versuch erfolgreich. Laut der

Polizeilichen Kriminalstatistik wurden 1.700 Fälle angezeigt, von denen rund 140

klappten. Es gibt einen kontinuierlichen Anstieg im Nordosten. Weitere Tipps,

wie Sie sich vor Betrugsversuchen schützen können, finden Sie unter

www.polizei-beratung.de.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4487314

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell