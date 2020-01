POL-ANK: Transporteraufbrüche in der Region: Tatverdächtiger festgenommen

Anklam/Usedom (ots) - In den vergangenen Wochen ist es im Bereich der

Polizeiinspektion Anklam immer wieder zu Angriffen auf Transporter gekommen.

Unbekannte Täter hatten es insbesondere auf Firmentransporter mit Werkzeug

abgesehen. Allein in der vergangenen Woche wurden mehr als zehn Transporter

aufgebrochen. Auch wenn in mehreren Fällen nichts aus dem Transporter entwendet

wurde, ein nicht unerheblicher Sachschaden ist für viele Geschädigte dennoch

entstanden. Auch im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg kam es vermehrt

zu solchen Transporteraufbrüchen. Die Polizei verzeichnet in der Region

mittlerweile 94 Aufbrüche dieser Art und schätzt den Gesamtschaden auf etwa

200.000 Euro.



Aufgrund der starken Häufung der Transporteraufbrüche hat das

Kriminalkommissariat Anklam Ende Dezember 2019 eine Ermittlungsgruppe

eingerichtet, um die Fälle priorisiert zu bearbeiten und zeitnah Ergebnisse

präsentieren zu können. In den vergangenen Tagen wurden die Ermittlungen

intensiv vorangetrieben. Dabei wurden viele Spuren gesichert und zum Teil

bereits ausgewertet. Auch aus der Bevölkerung gingen mehrere Hinweise bei der

Polizei ein, denen die Ermittler nachgingen. Neben den kriminalpolizeilichen

Maßnahmen wurden zusätzliche Polizeikräfte eingesetzt, die die Präsenz- und

Kontrolltätigkeiten intensiviert haben.



In den gestrigen Morgenstunden (07. Januar 2020, gegen 05.00 Uhr) wurde ein

25-jähriger polnischer Staatsangehöriger in unmittelbarer Nähe eines Tatortes

einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Im Zuge dessen stellten die Polizeibeamten

im Auto zwar kein Diebesgut, jedoch mögliches Tatwerkzeug fest. Der 25-Jährige,

der bereits Anfang Dezember auf der Insel Usedom nach einem erfolgten Diebstahl

aus einem Firmentransporter festgenommen wurde, ist in der Vergangenheit bereits

mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er stand zudem unter Einfluss von

Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und im Polizeirevier Heringsdorf

vernommen. Im Zuge der Vernehmung zeigte er sich teilgeständig. Wie viele Taten

insgesamt dem Mann zugeordnet werden können, bleibt weiterhin zu ermitteln.

Heute Nachmittag wurde der 25-Jährige einem Haftrichter in Greifswald

vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Der Sachverhalt ist

innerhalb der Staatsanwaltschaft Stralsund von der neu gegründeten

Schwerpunktabteilung für bandenmäßige Eigentumskriminalität übernommen worden.



Die Arbeit der Ermittlungsgruppe bei der Polizeiinspektion Anklam wird auch

weiterhin fortgeführt. So werden weitere Spuren ausgewertet und abgeglichen.

Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Täter in der Region

ähnliche Delikte begehen werden, demzufolge auch in Zukunft zusätzliche

Polizeikräfte eingesetzt werden.



