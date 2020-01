POL-LWL: Autofahrerin überschlägt sich mit PKW und verletzt sich schwer

Pampow (ots) - Eine 18-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochmorgen auf der B

321 zwischen Pampow und Warsow mit ihrem PKW überschlagen und dabei schwer

verletzt. Ihr Auto war zuvor aus noch unbekannter Ursache nach links von der

Fahrbahn angekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend überschlug sich

das Fahrzeug und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Die schwer

verletzte Autofahrerin wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW

entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde.



