POL-HST: Frau mit mehr als 2 Promille zur Mittagszeit gestoppt

Bergen auf Rügen (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 08.01.2020 gegen 12:00 Uhr

meldete ein aufmerksamer Kraftfahrer der Polizei, dass auf der Landesstraße 301

zwischen Gingst und Bergen auf Rügen ein PKW Opel in auffälligen Schlangenlinien

fährt.



Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen stoppten den PKW Opel in der Ringstraße in

Bergen auf Rügen. Die 41-jährige Fahrzeugführerin von der Insel Rügen war stark

alkoholisiert. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,67 Promille.

Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Durch einen Arzt wurde ihr eine

Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden durch die

Beamten sichergestellt. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle

informiert.



Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die 41-Jährige hatte ihre Fahrerlaubnis nach

einem ähnlichen Delikt im Jahr 2017 schon einmal abgeben müssen und erst im

September 2018 zurückbekommen.



