POL-NB: Brand einer Garage in Schwarzenhof

Schwarzenhof (ots) - Am 08.01.2020 gegen 05:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle

des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Brand eines Wohnhauses in

Schwarzenhof informiert.



Beim Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften stellte sich heraus,

dass nicht das vor Ort befindliche Doppelhaus, sondern die dahinter freistehende

Garage brannte.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tochter des geschädigten Ehepaares gegen

05:45 Uhr durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen und bemerkte bei einem Blick

aus dem Fenster den Brand der elterlichen Garage. Es handelte sich bei der

Garage um eine freistehende Doppelgarage, wovon die Garage der Geschädigten aus

bislang unbekannten Gründen in Brand geraten war. Der Brand konnte durch die

eingesetzten Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 30.000EUR beziffert.



Zur Brandbekämpfung waren 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Waren,

Groß Dratow, Groß Plasten und Kargow im Einsatz.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung vor Ort. Zur Klärung der Brandursache kommt auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Bei

Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.



