POL-HRO: Dank sportlicher Zeugen Graffitisprayer auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) - Am 07. Januar 2020, kurz vor Mitternacht, beobachteten eine

21-jährige Zeugin und ein 22-jähriger Zeuge einen jungen Mann, der ein über 2

Meter breites und über 1 Meter hohes Graffiti auf eine Hauswand in der

Augustenstraße sprühte. Nachdem die Zeugen den Täter angesprochen haben,

flüchtete er. Die beiden Zeugen konnten ihn jedoch einholen und festhalten. Sie

riefen die Polizei. Der Graffitisprayer ist 14 Jahre alt und gab die Tat zu. Bei

der Durchsuchung seiner Person wurde ein Einhandmesser aufgefunden. Sämtliche

Graffitiutensilien und das Messer wurden sichergestellt. Es wurden Strafanzeigen

wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes Waffengesetz aufgenommen. Die

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4486433

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell