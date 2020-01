POL-HST: Täter nach versuchtem Diebstahl von Elektrotechnik überführt

Stralsund (ots) - Am 07.01.2020 begab sich ein 30-jähriger Stralsunder gegen

08:00 Uhr in eine Bankfiliale im Tribseer Damm in Stralsund. Dort verschaffte er

sich gewaltsam Zugriff auf einen Computer, der in einem verschlossenen Schrank

stand. Das tat er, während Bankkunden in der Filiale anwesend waren. Der

30-Jährige durchtrennte elektrische Kabel und bemerkte anschließend, dass der

Computer zusätzlich mit einem Stahlseil gesichert war. Daraufhin verließ er die

Filiale ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro

geschätzt.



Nachdem ein Bankmitarbeiter die Polizei verständigt hatte, wurden im Rahmen der

Anzeigenaufnahme und der damit einhergehenden Spurensuche und -sicherung unter

anderem die Videoaufzeichnungen ausgewertet. Hier erkannten

Polizeivollzugsbeamte den Täter wieder. Er wurde umgehend aufgesucht und durch

die Kriminalpolizei vernommen, wo er die Tat einräumte. Der 30-Jährige wurde

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.



