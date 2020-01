POL-HWI: PKW landet im Dorfteich

Wismar (ots) - Heute Morgen kurz vor 01:00 Uhr geriet der Fahrer eines VW in der

Ortschaft Niendorf an der B106 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn

ab. Er überfuhr den Bordstein und kollidierte daraufhin mit einem

Grundstückszaun sowie einem Bushaltestellenhäuschen. Das Fahrzeug setzte seine

Fahrt fort, durchbrach die Umzäunung des Dorfteiches und landete schließlich in

dem Gewässer. Der 52-jährige Fahrer wurde aufgrund leichter Verletzungen durch

Rettungskräfte ins Klinikum nach Wismar gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 0,97 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine

Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein der Mannes

sichergestellt.



Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem

Gewässer geborgen. Der entstandene Schaden wird auf circa 22.000 Euro geschätzt.



