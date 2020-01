POL-NB: Kontrolle eines polnischen Sattelzuges - Untersagung der Weiterfahrt

B104 Neubrandenburg - Stavenhagen (ots) - Am 07.01.2020 gegen 12:45 Uhr haben

Beamte des besonderen Verkehrsüberwachungsdienstes des Autobahn- und

Verkehrspolizeireviers Altentreptow auf der B104, auf dem Parkplatz Stavenhofer

Wald, zwischen Stavenhagen und Neubrandenburg, eine polnische Sattelzugmaschine

samt Sattelanhänger kontrolliert.



Bei der Kontrolle wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, sowie

fehlerhafte Aufzeichnungsdaten des EG-Kontrollgerätes festgestellt. Des Weiteren

war die entsprechende Führerscheinklasse CE des 31-jährigen polnischen Fahrers

seit März 2019 abgelaufen, weshalb dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde.



Es wurde Strafanzeige wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis erstattet und

eine Sicherheitsleistung zur Sicherstellung des Strafverfahrens in Höhe von

250,-EUR erhoben.



Außerdem wurde auch gegen den Firmeninhaber als Halter des Fahrzeugs ebenfalls

eine Anzeige erstattet.



Gegen 17:00 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen beendet. Die Sattelzugmaschine

samt Anhänger wurden durch einen Ersatzfahrer übernommen.



