POL-NB: Gefährlichen Körperverletzung im Reitbahnviertel

Neubrandenburg (ots) - In den späten Abendstunden des 07.01.2020 ist es im

Neubrandenburger Reitbahnviertel zu einer gefährlichen Körperverletzung

gekommen, bei welchem ein 24-jähriger Neubrandenburger schwerverletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 24-Jährige zusammen mit zwei 32-

und 33-jährigen Neubrandenburgern in einer Wohnung in der Traberallee. Im Laufe

des Abends ist es zunächst zu einer verbalen und später zu einer körperlichen

Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde der 24-Jährige mit einem Messer

lebensbedrohlich verletzt und musste im Klinikum Neubrandenburg notoperiert

werden.



Die beiden 32- und 33-jährigen Tatverdächtigen waren beide alkoholisiert. Sie

wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg

verbracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg laufen derzeit

die weiteren Ermittlungen.



Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4486117

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell