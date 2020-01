POL-NB: Brand in einer Seniorenwohnanlage

Burg Stargard (ots) - Am 07.01.2020 gegen 14:05 Uhr wurde der Einsatzleitstelle

des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand einer Seniorenwohnanlage in der

Mühlenstraße in Burg Stargard gemeldet. Als die Beamten des Polizeireviers

Friedland vor Ort eintrafen, hatten die Angestellten der Pflegeeinrichtung

bereits mit der Evakuierung der Bewohner begonnen. Auf Grund der frühzeitigen

Evakuierung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen. Die eingetroffenen

30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Lindetal, Teschendorf, Burg Stargard,

Ballin und Alt Käbelich konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und

löschen.



Für die Löschmaßnahmen musste die Mühlenstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der

Verkehr wurde durch die Beamten des Polizeireviers Friedland geregelt.



Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im

Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt

ausgegangen, da sich der Brandherd an einem Sicherungskasten befand.



Auf Grund des Brandes sind mehrere Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Die

Bewohner dieser Wohnungen wurden anderweitig untergebracht.



