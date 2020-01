POL-NB: Volksverhetzung in Waren (Müritz)

Waren (Müritz) (ots) - In der vergangenen Nacht wurde in der Schleswiger Straße

eine Hauswand im Innenhof einer Kindertagesstätte durch unbekannte Täter

beschmiert.



Mittels silberner Farbe wurden diverse Schriftzüge an die Wand gesprüht.

Darunter auch die Worte ´Juden raus´ mit einem Davidsstern. Der Sachschaden

beträgt etwa 2000 EUR.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die

Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822223, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4485763

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell