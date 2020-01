POL-NB: Ermittlungserfolg - 130 Einbrüche in Gartenlauben aufgeklärt

Waren/Malchow (ots) - Wie bereits berichtet wurde, kam es im Dezember 2019 in

Malchow und in Waren wiederholt zu Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben. Die

letzten Taten musste die Polizei am vergangenen Wochenende in der Zeit vom

04.01.20 - 05.01.2020 verzeichnen. Insgesamt registrierte die Polizei mehr als

50 aufgebrochene Lauben in Waren und 80 aufgebrochene Lauben in Malchow, aus

denen überwiegend alkoholische Getränke, Lebensmittel, Tabakwaren, kleinere

Geldbeträge und vereinzelt Werkzeug entwendet wurden. Der Gesamtschaden kann

derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, beträgt aber mehrere Tausend

Euro.



Durch Hinweise aufmerksamer Zeugen und umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ist es

den Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel gelungen, zwei polnische

Tatverdächtige im Alter von 38 und 23 Jahren zu ermitteln. Die beiden

Tatverdächtigen wurden am gestrigen Tag als Beschuldigte vernommen und

erkennungsdienstlich behandelt. Im Rahmen der Beschuldigtenvernehmungen räumten

die Beiden alle 130 Einbruchsdiebstähle in Gartenlauben in Waren und Malchow

ein. Als Motiv gaben sie an, sich ihren Lebensunterhalt damit finanziert zu

haben. Nach erfolgter Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurden

die beiden Beschuldigten aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die

Ermittlungen aufgrund der Einbruchsdiebstähle sind noch nicht abgeschlossen und

dauern weiterhin an.



