POL-SN: Polizei findet suizidgefährdeten Mann über Bildüberwachung des Marienplatzes

Schwerin (ots) - Ein alkoholisierter 41-jähriger Schweriner kündigte in den

gestrigen Abendstunden gegenüber der Rettungsleitstelle seinen beabsichtigten

Freitod an.



An der Wohnanschrift des Anrufers kam die Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Die

Wohnungstür musste notgeöffnet werden, da niemand regierte. Der Anrufer befand

sich aber nicht mehr in der Wohnung.



Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Schweriner

gegen Mitternacht über die Kameras des Marienplatzes ausfindig machen.



Der 41-Jährige war sichtlich genervt gefunden worden zu sein.



Der stark alkoholisierte Mann griff die Einsatzkräfte plötzlich grundlos an. Er

wurde sofort unter Kontrolle gebracht und anschließend in den Helioskliniken

einem Arzt vorgestellt.



Der 41-jährige Mann beruhigte sich und ging freiwillig auf eine Spezialstation

mit.



Gegen den Schweriner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Bei der

Widerstandshandlung wurde niemand verletzt.



