POL-LWL: Küche in Einfamilienhaus brannte

Goldberg (ots) - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Woosten ist am

Montagnachmittag Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden, verletzt wurde

niemand. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Küche des Hauses bereits in

voller Ausdehnung. Mehrere eintreffende Feuerwehren aus der Region brachten den

Brand unter Kontrolle und löschten die Flammen. Im Ergebnis ist das Haus derzeit

nicht bewohnbar. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte

informiert. Im Haus befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs offenbar

niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, hierzu hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Eigentümer des Hauses konnte

bislang noch nicht angetroffen bzw. erreicht werden (Stand 15:30 Uhr).



