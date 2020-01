POL-HWI: Zeugenaufruf zur Körperverletzung in Grevesmühlen

Wismar (ots) - In den frühen Morgenstunden (gegen 03:30 Uhr) des 05. Januar 2020

kam es in der Rehnaer Straße in Grevesmühlen zu einer Körperverletzung.



Der 16-jährige Geschädigte war in Begleitung einer Freundin zu Fuß in Richtung

Wotenitz unterwegs, als ihnen drei Personen entgegenkamen. Auf einen

freundlichen Gruß des Geschädigten hätte eine der Personen sowohl verbal als

auch körperlich aggressiv reagiert. Der männliche Tatverdächtige hätte dem

16-Jährigen sodann unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen, wodurch

dieser eine Platzwunde erlitt.



Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- 40 - 50 Jahre alt

- 160 - 170 cm groß

- kurze, dunkle Haare

- bekleidet mit einer karierten Jacke.



Die Polizei in Grevesmühlen bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen

machen können, sich unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4484737

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell