POL-HWI: Fußgängerin in Grevesmühlen angefahren

Wismar (ots) - Bereits am 04. Januar ereignete sich auf dem Parkplatz des

Marktkauf in der Klützer Straße in Grevesmühlen ein Verkehrsunfall, bei dem eine

Fußgängerin leicht verletzt wurde.



Kurz vor 18:00 Uhr habe die 55-Jährige den Einkaufsmarkt verlassen und den

Kundenparkplatz überquert, als sie von einem ihr entgegenkommenden weißen

Transporter erfasst wurde. Trotz des Versuchs zur Seite zu springen sei es zum

Zusammenstoß, durch den die Frau zu Boden stürzte, gekommen.



Ein Zeuge des Unfalles kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um

die Verletzte.



Der Transporter setzte seine Fahrt unterdessen fort, ohne der Unfallbeteiligten

zu helfen. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Verdachts des unerlaubten

Entfernens vom Unfallort.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher

machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der

Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



