POL-NB: 36-Jähriger fährt mit 1,16 Promille

Polizeihauptreviers Waren eine mobile Verkehrskontrolle durch. Gegen 07:25 Uhr

kontrollierten die Beamten in der Schwenziner Straße in Waren einen 36-jährigen

Fahrzeugführer. Während der Kontrolle bemerkten sie starken Atemalkoholgeruch.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,16 Promille ergeben.

Zudem zeigte der Drogenschnelltest ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Bei

der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die Beamten verschiedene

Behältnisse mit verschiedenen betäubungsmittelähnlichen Substanzen auffinden und

sicherstellen.



Der 36-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in das Müritzklinikum verbracht. Es

folgte die Sicherstellung des Führerscheines und des Fahrzeugschlüssels. Die

Strafanzeigen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz wurden erstattet. Die Ermittlungen wurden in der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen.



