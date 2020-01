POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von hochwertigen Elektronikteilen aus Landmaschinen

Sternberg (ots) - Nach dem Diebstahl von GPS- Geräten aus Landmaschinen sucht

die Polizei nun mögliche Tatzeugen. Von einem umzäunten Betriebsgelände in

Borkow hatten unbekannten Täter zwischen dem 20. Dezember letzten Jahres und

Montag dieser Woche Teile von GPS Anlagen aus zwei verschlossenen Mähdreschern

entwendet. Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf ca. 20 TEUR

geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270)

entgegen, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4484594

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell