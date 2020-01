POL-LWL: LKW- Unfall auf der B 191- beide Fahrer leicht verletzt (Ergänzung)

Ludwigslust (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier LKW am Montagvormittag auf der

B 191 bei Neustadt- Glewe (wir informierten) wurden beide Fahrer leicht

verletzt. Die beiden 22 und 51 Jahre alten Männer wurden anschließend zur

weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen

entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf 35.000 Euro geschätzt wurde.

Die Bergungsmaßnahmen vor Ort konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden,

sodass die Vollsperrung aufgehoben werden konnte. Die Polizei ermittelt jetzt

zur Unfallursache, derzeit ist von einem Vorfahrtfehler auszugehen.



Auf dem Weg zur Unfallstelle verunglückte ein Streifenwagen der Polizei, der bei

Klein Laasch in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und neben der Straße zum

Stehen kam. Beide Polizisten blieben unverletzt, jedoch entstand Sachschaden am

Streifenwagen, der mit Sondersignal unterwegs war. Das Einsatzfahrzeug musste

abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4484410

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell