POL-LWL: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Crivitz (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Sonntagnachmittag in

Zölkow einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 53-jährige

Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille auf. Daraufhin stellten die

Polizisten den Führerschein des Mannes sicher und brachten ihn zur

Blutprobenentnahme. Gegen den 53-Jährigen ist Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr erstattet worden



