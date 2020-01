POL-NB: Einladung zur Amtseinführung des Leiters der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

Anklam (ots) - Am 09. Januar 2020, um 09:15 Uhr, wird der Leiter der

Kriminalpolizeiinspektion Anklam, Herr Kriminaloberrat Dirk Hoffmann offiziell

in sein Amt eingeführt.



Die Amtseinführung wird durch den Minister für Inneres und Europa, Herrn Lorenz

Caffier, im



Polizeizentrum Anklam Friedländer Straße 13 17389 Anklam Raum 425



durchgeführt.



Wir laden Sie herzlich ein, diesen Termin am medial zu begleiten.



