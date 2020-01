POL-LWL: Auto auf Acker festgefahren- Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Crivitz (ots) - In Crivitz ist am Sonntag ein 29-jähriger Mann mit seinem PKW

von der Straße abgekommen und auf einen Acker gefahren. Das Fahrzeug, welches

kaum beschädigt wurde, blieb auf dem weichen Untergrund stecken. Beim Eintreffen

der Polizei wies der Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille auf. Der

29-Jährige wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Gegen ihn nahm

die Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Sein

Führerschein wurde sichergestellt.



