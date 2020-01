POL-LWL: Einbruch in Vereinsheim- Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots) - Bei einem Einbruch in das Vereinsgebäude des Angelvereins in

Püttelkow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag verschiedene

Gartengeräte und Werkzeuge sowie zwei Stromgeneratoren gestohlen. Die Einbrecher

drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Gebäude ein und durchsuchten dort

mehrere Räume. Unter anderem entwendeten die Täter eine Motorsense, eine

Astschere, zwei Spaten, eine Bügelsäge und eine Axt. Die Polizei ermittelt jetzt

wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt

die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



