POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer überschlug sich mit PKW

Hagenow / Wittenburg (ots) - Auf der Landesstraße 04 zwischen Wittenburg und

Hagenow hat sich am frühen Sonntagmorgen auf glatter Fahrbahn ein mit drei

Personen besetzter PKW überschlagen. Dabei wurde niemand verletzt, jedoch

flüchteten die Insassen anschließend zu Fuß. Die Polizei konnte wenig später die

Unfallflüchtigen im Umfeld antreffen und beim 31-jährigen mutmaßlichen Fahrer

einen Atemalkoholwert von 1,71 Promille feststellen. Zudem legte der Fahrer

einen Führerschein vor, der sich bei der weiteren Überprüfung als Fälschung

herausstellte. An dem Unfallwagen waren überdies keine Kennzeichen angebracht.

Gegen den 31-jährigen Fahrer hat die Polizei Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom

Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Er wurde zur

Blutprobenentnahme gebracht.



