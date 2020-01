POL-LWL: B 191 nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Neustadt- Glewe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B

191 bei Neustadt- Glewe ist die Bundesstraße zwischen Neustadt- Glewe und Brenz

derzeit voll gesperrt. Am Abzweig nach Blievenstorf waren gegen 09:45 Uhr zwei

LKW zusammengestoßen, wobei ersten Erkenntnissen zufolge ein Fahrer leicht

verletzt wurde. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern derzeit an.



