POL-LWL: Mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Hagenow (ots) - Aus dem Tank eines LKW haben unbekannte Täter am Wochenende

insgesamt 400 Liter Dieselkraftstoff abgelassen und gestohlen. Betroffen war ein

parkender Lastwagen in Toddin bei Hagenow. Zuvor brachen die Täter den

Tankverschluss des Fahrzeuges auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über

500 Euro geschätzt. Die hinzugezogene Polizei nahm eine Anzeige wegen

Diebstahls im besonders schweren Fall auf.



