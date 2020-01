POL-NB: Einbruch in 35 Gartenlauben in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots) -



In der vergangenen Nacht kam es in der Kleingartenanlage Eldenholz in

Waren zu insgesamt 35 Einbrüchen in Gartenlauben. Derzeit Unbekannte

drangen, überwiegend durch Aufhebeln der Eingangstüren, in die Lauben

ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen

wurde jedoch nicht entwendet. Der entstandene Sachschaden wird

zurzeit auf ca. 1.500 EUR geschätzt. Eingesetzt waren eine

Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Waren sowie der

Kriminaldauerdienst Neubrandenburg. Die Kriminalpolizei Waren hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Waren unter der Tel.-Nr.: 03991 1760, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Von fünf

angegriffenen Lauben konnten die Geschädigten bisher nicht informiert

werden. Von daher werden Laubeninhaber der betroffenen

Kleingartenanlage gebeten, ihre Lauben zu überprüfen und sich an die

Warener Polizei zu wenden.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



