POL-HRO: Schwer verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall in Toitenwinkel

Am 03.01.2020 kam es in Rostock Toitenwinkel, in der

Toitenwinklerallee, Höhe der dortigen Aral Tankstelle zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger.

Nach Angaben von Zeugen betrat der 33-jährige Geschädigte um 18:05

Uhr unvermittelt vor einem heranfahrenden PKW die Straße und wurde

erfasst. Dabei erlitt der dunkel gekleidete Geschädigte schwere

jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Zur

Unfallursachenerforschung wurde in Absprache mit der

Staatsanwaltschaft die DEKRA hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen

wurden durch das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Die Toitenwinklerallee musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.



