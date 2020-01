POL-HRO: Folgenschwerer Verkehrsunfall in Hanstorf Zusammenstoß mit Postfahrzeug führt zu sechs Verletzten

Bad Doberan (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 13 Uhr auf der Landstraße 13

nahe der Ortschaft Hanstorf (Landkreis Rostock) zu einem Verkehrsunfall, bei dem

sechs Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 29-jähriger Postbote bog mit

seinem Elektrofahrzeug aus einem Grundstück nach links in Richtung Bad Doberan

auf die Landstraße 13 ein. Dabei beachtete er den aus Richtung Clausdorf

kommenden und gleicher Richtung fahrenden vorfahrtsberechtigten PKW Toyota nicht

und stieß ihn beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn. Der PKW kollidierte im

Gegenverkehr mit einem anderen entgegenkommenden PKW Toyota, welcher mit einem

Paar aus München besetzt war. In der Folge überschlugen sich beide

Toyota-Fahrzeuge und kamen im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde

im ersten PKW der 59-jährige Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde

von den Feuerwehren Hanstorf und Satow aus dem Fahrzeugwrack gerettet. Auch die

Verletzungen der beiden mitfahrenden Jugendlichen mussten in Krankenhaus

behandelt werden. Aus dem Münchener Fahrzeug wurde der 43-jährige Fahrer leicht

und seine 32-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Der Fahrer des Postwagens

wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca.

20.000EUR. An der Unfallstelle kam es für 3 ½ Stunden zu einer Vollsperrung. Die

DEKRA wurde mit der Untersuchung des Unfall beauftragt.



Daniela Korff

Polizeihauptkommissarin

Dienstgruppenleiterin

Polizeihauptrevier Bad Doberan



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4483368

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell