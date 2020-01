POL-ANK: Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 02.01.2020, 16.48 Uhr: ´Brand Doppelhaushälfte in 17509 Nonnendorf/ Rubenow´

Rubenow (ots) - Wie bereits berichtet, brannte am gestrigen Nachmittag ein

Doppelhaus in Nonnendorf. Die Löscharbeiten waren noch bis in die Nacht im

Gange. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 150.000 Euro.



Ein 31-jähriger Bewohner wurde vermisst. Die Suche nach dem Mann wurde am

heutigen Morgen fortgesetzt. Gegen 10.00 Uhr stellten die Beamten leider einen

Leichnam im ausgebrannten Haus fest. Ob es sich hierbei um den vermissten Mann

handelt, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden und wird im Rahmen

einer Obduktion geklärt.



Auch ein Brandursachenermittler kam zum Einsatz. Das Ausmaß des Schadens ist

allerdings so groß, dass derzeit noch keine genaue Ursache benannt werden kann -

sowohl ein technischer Defekt, als auch fahrlässiges Handeln könnten ursächlich

für den tragischen Brand gewesen sein. Die Brandursachenermittlungen dauern

daher weiter an.



