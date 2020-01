POL-SN: Busfahrer angegriffen

Schwerin (ots) - In der heutigen Mittagszeit wurde ein 57-jähriger Busfahrer des

Schweriner Nahverkehrs im Bereich der Haltestelle Stern-Buchholz von einem

Zuwanderer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt.



Zu dem Streit kam es, weil ein ungültiger Fahrausweis vorgelegt wurde. Ohne

Grund schlug der Tatverdächtige schließlich auf den Busfahrer ein.



Eine RTW-Besatzung brachte den 57-Jährigen zur Untersuchung in die

Helioskliniken. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den

bereits polizeibekannten 18-jährigen Mann aufgenommen.



Den Nahverkehr wird der Tatverdächtige zukünftig nicht mehr nutzen dürfen, er

bekam ein Mitfahrverbot ausgesprochen.



