POL-LWL: PKW geriet in Brand

Tessenow (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Tessenow ist am

Donnerstagnachmittag ein PKW durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Personen

wurden nicht verletzt. Kurz nachdem der Fahrer das Auto abgestellt hatte, stieg

Qualm im Innenraum des Fahrzeuges auf. Der Besitzer rief daraufhin die

Feuerwehr, die den Brand wenig später unter Kontrolle brachte und die Flammen

löschte. Im Ergebnis brannte der Innenraum des Fahrzeuges aus, wodurch ersten

Schätzungen zufolge ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand. Die Polizei geht

derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.



