POL-HRO: Drohne über Menschenmenge zum Turmleuchten 2020

Rostock (ots) - Kurz nach Beginn der Inszenierung des Warnemünder Turmleuchtens

2020 flog direkt über dem gedrängten Publikum auf dem Georgienenplatz mehrfach

eine Drohne - trotz ausdrücklichem und breit veröffentlichtem Flugverbot von

Drohnen jeglicher Art bei dieser Großveranstaltung.



Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher machten sich Polizeibeamte sofort auf

die Suche des Drohnenlenkers. Dieser konnte innerhalb von Minuten am

Passagierkai in Warnemünde festgestellt werden. Der junge Mann wurde

zweifelsfrei als Lenker dieser Drohne identifiziert und entsprechend angezeigt.

Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher besitzt bei solch großen

Veranstaltungen höchste Priorität. Die Polizei unternimmt alle Anstrengungen, um

jegliche Gefährdungen auszuschließen.



Die seit 2017 bestehende Drohnen-Verordnung regelt unter anderem, dass der

Betrieb von Drohnen, wie eben über Menschenansammlungen, strengstens untersagt

ist. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gab zur

Drohnen-Verordnung ein Merkblatt mit den wesentlichen Regelungen heraus, das

unter www.bmvi.de bei den Publikationen zu finden ist.



