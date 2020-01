POL-GÜ: BAB19 - Eisscholle zerstört Windschutzscheibe eines nachfolgenden PKWs

BAB 19 / Röbel (ots) - 02.01.2020 - Gegen 10:50 Uhr ereignete sich auf der BAB

19 Höhe Anschlussstelle Röbel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Eisscholle von

einem LKW-Auflieger auf einen dahinterfahrenden PKW fiel und die Frontscheibe

stark beschädigte. Der Opel kollidierte infolge des Einschlages mit der

Leitplanke. Die beiden Insassen des PKWs blieben unverletzt. Der PKW war durch

die stark beschädigte Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit. Es entstand

Sachschaden von 500 Euro. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerkannt fort. In

der kalten Jahreszeit passiert es immer wieder, dass Fahrzeugführer ihre

Fahrzeuge nicht entsprechend enteisen und es zu Unfällen mit dem

Nachfolgeverkehr kommt. Die Enteisung der Fahrzeuge und die zusätzliche

Einhaltung des Sicherheitsabstandes können dazu führen, dass solche Unfälle

verhindert werden.



