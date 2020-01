POL-HRO: Polizei fasst Graffitisprayer

Rostock (ots) - Am 31. Dezember 2019 ging ein Hinweis eines Zeugen bei der

Polizei ein: Auf der Stadtautobahn in Rostock Lütten Klein sah er zwei Personen,

die Graffitis an die Brücke sprühten.



Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, entdeckten die Sprayer den

Streifenwagen und flohen sofort entlang der Stadtautobahn. Ein Tatverdächtiger

stürzte beim Fluchtversuch und konnte durch die Beamten gestellt werden.



Der 38-jährige Sprayer hätte laut eigener Aussage ´Guten Rutsch 2020´ an die

Brückenkonstruktion schreiben wollen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



