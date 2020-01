POL-NB: Sachbeschädigung am Briefkasten der Polizeistation Malchow

Malchow (ots) - In der Zeit vom 31.12.2019 15:30 Uhr bis 01.01.2020 14:00 Uhr

kam es am Briefkasten der Polizeistation Malchow, im Alt Schweriner Weg in 17213

Malchow zu einer Sachbeschädigung.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter in den, vor dem

Dienstgebäude befindlichen Briefkasten, einen Böller geworfen. Durch die

Detonation wurde die vordere Klappe aus der Halterung gerissen und die Rückwand

verbogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,-EUR. Briefsendungen

befanden sich nicht in dem Kasten.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel hat die Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Röbel unter

der Telefonnummer 039931- 848 0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



