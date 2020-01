POL-NB: Tatverdächtiger setzt Straßenbaum mittels Böller in Brand

Neustrelitz (ots) - Am Neujahrstag, dem 01.01.2020 gegen 18:10 Uhr teilte ein

Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass in

der Louisenstraße in Neustrelitz ein Straßenbaum durch Pyrotechnik in Brand

gesetzt wurde.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz haben daraufhin den Einsatzort

überprüft und vor Ort eine Linde festgestellt, in welcher in einem hohlen

Astloch starke Rauchentwicklung zu erkennen war. Den Beamten ist es gelungen die

Glut durch mitgeführtes Wasser zu löschen, dennoch entstand Sachschaden an dem

Baum, der auf ca. 500,-EUR geschätzt wird.



Durch Zeugenhinweise konnte wenig später ein 23-jähriger Tatverdächtiger

ermittelt werden, der zuvor einen sogenannten Polenböller entzündet und diesen

in dem besagten Baum platziert haben soll. Der Tatverdächtige wurde anschließend

an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Beim Öffnen der Wohnungstür konnten die

Beamten starken Cannabisgeruch wahrnehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung

stellten die Beamten größere Mengen Betäubungsmittel sowie Utensilien, die auf

den Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, sicher. Außerdem fanden die Beamten

mehrere Feuerwerkskörper, die offenbar aus polnischer Produktion stammen und

kein Prüfzeichen besitzen. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt.



Während der Durchsuchungsmaßnahmen kam es durch den alkoholisierten 23-Jährigen

zu Widerstandhandlungen und Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Der Beschuldigte wurde in der weiteren Folge zu Boden gebracht, in Gewahrsam

genommen und dem Polizeihauptrevier Neustrelitz zugeführt. Ein Atemalkoholtest

ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,72 Promille.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde der

Beschuldigte nach erfolgter Beschuldigtenvernehmung aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand und Beleidigung wurden

aufgenommen und dauern an.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4481682

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell